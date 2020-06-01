«Метровагонмаш» отправил четыре поезда метро Бакинскому метрополитену

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Завод «Метровагонмаш» (в составе «Траснмашхолдинга») отправил ЗАО «Бакинский метрополитен» (Республика Азербайджан) четыре поезда метро.

Контракт на изготовление 60 вагонов метро серии 81-765.4Б/766.4Б в составе 12 поездов метро в пятивагонном исполнении был подписан в октябре 2019 года. Договор рассчитан на 2020-2023 годы.

В головных вагонах новых поездов предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а также площадки для размещения колясок и велосипедов. Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход через все вагоны, что особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции. Сквозной проход позволяет свободно перемещаться по вагонам, соблюдая социальную дистанцию между пассажирами. В поезде увеличены дверные проемы, что позволяет ускорить посадку-высадку пассажиров; используется новая система светового оповещения открытия и закрытия дверей. Специально для бакинских вагонов разработана оригинальная цветографическая схема, видоизменен дизайн фар, используется информационная система, адаптированная к местным условиям.

В вагонах метро серии 81-765.4Б/766.4Б улучшена шумо- и теплоизоляция, установлены системы кондиционирования и вентиляции с обеззараживанием воздуха. Автоматическая система обеззараживания воздуха с применением УФ-фильтров способствует дополнительной защите от распространения вирусных и бактериальных инфекций, в том числе и COVID-19. В салоне установлены светодиодные лампы, меняющие освещение в зависимости от времени суток — бодрящий холодный свет утром и расслабляющий теплый в вечерние часы, предусмотрены USB-розетки для зарядки электронных устройств и других гаджетов. Обивка сидений выполнена из долговечной ткани, устойчивой к повреждениям.

«Метровагонмаш» поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. По состоянию на сегодня, в Бакинском метрополитене эксплуатируется свыше 300 вагонов метро, изготовленных на «Метровагонмаше». За 2018-2019 годы завод поставил метро Баку 8 пятивагонных поездов метро серии 81-765.Б/766.Б. Техника получила самые положительные отзывы пассажиров и машинистов.