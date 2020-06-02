Завод Meusburger Новтрак выпустил новый 4-осный полуприцеп

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С производственной линии завода Новтрак в Великом Новгороде, который входит в Ассоциацию «Росспецмаш», отправился в работу четырехосный шторный полуприцеп Jumbo ТР-461. Традиционно полуприцепы Jumbo оснащены трёмя осями. Это первая единица, вышедшая с предприятия в таком исполнении.

Межосевое расстояние полуприцепа составляет 2510/1360/1360 мм. Вынесенная вперед первая ось позволяет везти больше груза, не нарушая законодательство. На полуприцеп установлены 12-тонные оси. Первая с принудительным управлением (управление с тягача, а также с полуприцепа), вторая поднимается автоматически. На каждую ось предусмотрены манометры нагрузки.

Объем кузова модели составил 119,2 куб. м. Грузоподъемность — 36,5 т. Полуприцеп оснащен тентом с устройством механического натяжения бокового тента на задней стойке. Боковины тента под крышей уплотнены специальным резиновым профилем. Также в комплектации на полуприцепе установлены 6 пар карманов под стойки (2 пары на верхней площадке и 4 пары на нижней площадке), а ящик для хранения стоек размещен под полуприцепом.