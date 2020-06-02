В г. Кемерово открыли детский сад на 168 мест

© gazeta.a42.ru

1 июня в Ленинском районе областного центра открылся второй корпус детского сада № 25, рассчитанный на 168 воспитанников. Детский сад занимает два первых этажа 14-этажного многоквартирного дома.

В новом здании есть зимний сад, музыкальный и спортивный залы, площадки для прогулок, в холле — ростовые шахматы и стенд для изучения правил дорожного движения.

На строительство детского сада было направлено 160,3 млн рублей, большая часть (98 миллионов) — средства федерального бюджета, выделенные в рамках нацпроекта «Демография».

В новом детском саду семь групп для детей в возрасте от полутора до семи лет, в том числе группа для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.

Для образовательных процессов в детском саду используется современное интерактивное оборудование: дети смогут получать базовые знания и навыки по естественным наукам, технологиям и робототехнике, заниматься различными видами искусства и ментальной арифметикой.

В детском саду создана развивающая образовательная среда по принципу STEAM лабораторий с использованием современного интерактивного оборудования. Воспитанники смогут получать начальные знания и навыки по естественным наукам (изучение воды, воздуха, почвы); технологиям («Токарное дело», «Выжигание по дереву», «Ткачество», «Швейное дело», «Мультстудия»); техническому творчеству (робототехника); художественному искусству (балет, вокал, рисование в технике «ЭБРУ», лепка, аппликация); математике (ментальная арифметика, геометрические фигуры).

© gazeta.a42.ru

© gazeta.a42.ru

© gazeta.a42.ru

© gazeta.a42.ru

© gazeta.a42.ru

© gazeta.a42.ru

© gazeta.a42.ru