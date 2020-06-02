Новый детский сад в г. Владимир принял первых воспитанников

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Новый детский сад в мкр. Юрьевец открывается поэтапно — пока с дежурных групп численностью не более 12 человек в каждой. После отмены ограничений здесь примут более 200 детей. Из восьми групп две будут работать с детьми от 1,5 до 2 лет, три группы — с детьми от 2 до 3 лет, две группы — для детей от 3 до 4 лет и одна — для детей от 4 до 5 лет.

Здание детского сада № 11 было построено ООО «Специализированный застройщик «Владимирское территориальное управление строительства» и передано городу в рамках обязательств по комплексной застройке микрорайона. В каждой из 8-ми групп отдельные раздевальные, игровые и спальные комнаты, санузлы и вспомогательные помещения. Все группы оборудованы бактерицидными излучателями, водонагревателями, детской мебелью, мягким инвентарем и игрушками.

Полностью готовы оборудованные современной техникой пищеблок, медицинский кабинет и прачечная, спортивный и музыкальный залы, а также собственный бассейн. К слову, здание детского сада оборудовано специальным пандусом и лифтом для детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья.

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ttps://provladimir.ru/2020/05/28/detskij-sad-v-jurevce-nachnet-rabotat-s-1-ijunja/