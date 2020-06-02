Находкинский СРЗ заложил серию из восьми краболовов

© onegoshipyard.ru

Кили восьми судов для добычи краба заложили на Находкинском судоремонтном заводе в Приморье. Суда будут построены в рамках инвестиционных квот в течение пяти лет. В начале 2020 года Находкинский судоремонтный завод заключил контракты с компанией «Антей» и «ТРК» на строительство восьми краболовов. Постройка планируется в период с 2020 по 2024 года сериями 3+3+2.

Разработчик проекта — компания «Дамен Инжиниринг». Особое внимание в проекте уделено экономичности (топливной эффективности) судна.

Событие можно считать историческим не только для Дальнего Востока, но и всей страны — в новейшей истории России еще не было прецедентов по воздвижению такой большой серии судов, предназначенных для работы не только в Дальневосточном бассейне, но и в Северном бассейне РФ.

Проект по строительству серии краболовов даст новое развитие Находкинскому судоремонтному заводу, позволит в будущем на базе ремонтного предприятия создать крупную, эффективную верфь с собственным проектным комплексом для полного цикла постройки различных типов рыболовецких судов.

© sun1-89.userapi.com

На первом этапе сформирует до 500 новых рабочих мест, а в дальнейшем с расширением производства судов, число рабочих мест увеличится до 3 тысяч. Величина частных инвестиций в судостроительный проект составляет около 17 млрд рублей, а с учетом затрат на модернизацию завода значительно превысит 20 млрд рублей.

В настоящее время на НСРЗ изготовлены закладные секции и часть секций днищевых блоков для всех восьми судов, ведутся работы по подготовке производства к началу формирования корпусов судов.

© sun1-84.userapi.com

Справочно. Судна неограниченного района плавания предназначены для добычи и перевозки краба в живом виде. Имеют ледовый класс Ice2 и предназначены для эксплуатации в Северном и Дальневосточном бассейнах России.

На борту судна установлено оборудование, позволяющее выполнять промысел с помощью конусных ловушек и хранить 100 килограммов живого краба в девяти изолированных танках, оборудованных системой жизнеобеспечения.

Мореходные качества судна улучшены благодаря оптимальному соотношению его длины и ширины и прямому носу. Особое внимание в проекте уделено экономичности (топливной эффективности) судна.

Общая валовая вместимость краболова — более тысячи тонн, его длинна составляет 57,7 метра, ширина — 12,6 метра. Автономность плавания — 30 суток.