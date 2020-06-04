На СЗ «Костромская верфь» спустили на воду танкер для Голландии

3 июня 2020 года на судостроительном заводе «Костромская верфь» (Костромская область) спущен на воду танкер для Голландии.

© k1news.ru

Судно предназначается для голландских партнёров. Танкер сначала отправится в Санкт-Петербург, а потом уже в Нидерланды. Через 4 месяца он начнет перевозить по Европе нефтепродукты и жидкую химию.

© k1news.ru

© k1news.ru