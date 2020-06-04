На Атоммаше построили новый участок сборки внутрикорпусных устройств атомного реактора

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В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) построили новый участок сборки внутрикорпусных устройств (ВКУ) атомного реактора.

Участок предназначен для сборочно-сварочных работ на внутрикорпусных изделиях корпуса реактора: 11-метровой шахты, выгородки и блока защитных труб, а также для проведения различных метрологических измерений этих элементов. Ранее такие операции проводились в цехе. Создание нового участка обусловлено современными требованиями и нормами технической документации.

На строительство нового здания потребовалось около года. Специалисты возвели герметичное здание высотой 11 метров, длинной 30 метров, шириной — 9 метров. На участке расположен стенд сборки-сварки внутрикорпусной шахты глубиной — в 13 метров, а также двухъярусный четырехметровый стенд для сборки-сварки блока защитных труб. Внутри участка расположена рабочая и чистая зоны, гардероб и инструментальная кладовая. Здание оборудовано транспортной тележкой, подвесной и консольной кран-балкой. Внутри также установлена система климат-контроля и освещения для контролируемых поверхностей узлов и деталей.

На участке уже проводилась сборка элементов реактора. В середине июня — состоятся сборочно-сварочные работы на внутрикорпусных устройствах атомного реактора для АЭС Аккую.

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Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, член «Союза машиностроителей России». В структуре компании инжиниринговый центр, укомплектованный опытными конструкторами и технологами, а также две производственные площадки: Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске.