Выпуск трубообрабатывающего оборудования

Станкостроительный завод «Саста» осуществил поставку 6 трубонарезных станков с ЧПУ мод. СА983Ф3 для предприятий Эквадора.

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Станки «Саста» СА983 — это современное трубонарезное оборудование, обладающее широким набором функций для автоматизации процесса обработки труб.

Ключевыми характеристиками являются:

Диаметр отверстия в шпинделе 340 мм; Длина обрабатываемой детали составляет от 1 до 3 метров.

При использовании станков для токарных операций максимальный диаметр обработки над станиной составляем 830 мм; над суппортом — 430 мм.

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Возможны варианты исполнения ЧПУ на базе систем Siemens или Fanuc. Модификация Ф2 с оперативной системой управления включает в себя набор из десятков технологических циклов. Также возможно составление пользовательской программы на основе этих циклов. Версия Ф3 — это станок с ЧПУ с выбором автоматических режимов и функций для восстановления и нарезки резьбы.

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По своим эксплуатационным характеристикам станки СА983 значительно превосходят зарубежные аналоги, благодаря цельнолитой чугунной станине с направляющими скольжения шириной 710 мм и высоким максимальным крутящим моментом, достигающим 7,6 килоньютонов на метр, что является уникальным в своем классе.

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Высокая жесткость станка также гарантируется монолитностью и массивностью конструкции. Вес модели с РМЦ 1 метр составляет порядка 10 тонн.

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В зависимости от исполнения трубонарезной станок может оснащаться 4х позиционной резцедержкой с сечением резца 50 на 40 мм или 4х позиционной автоматической револьверной головкой модели TAN-265 или TAN-340 фирма Barrufaldi, Италия с сечением инструмента 32 на 32 или 40 на 40 мм соответственно. Также возможна установка 21ти-позиционной револьверной головки с горизонтальной осью вращения с креплением инструмента VDI50.

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Трубонарезные станки серии СА983 подходят для нарезания в полуавтоматическом и полуавтоматическом режимах различных видов резьб на трубах и деталях трубных соединений, применяемых в нефтегазовой промышленности. Также на станке можно выполнять все виды токарных работ.

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Трубонарезные станки «Саста» являются уникальным оборудованием, которое пользуется постоянным спросом не только в России, но и за рубежом.

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© youtu.be