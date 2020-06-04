ЦЭНКИ завершил изготовление стартового стола для Ангары

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АО «Промышленные технологии» (г. Северодвинск), по заказу ЦЭНКИ, закончило изготовление и испытание изделия «Пусковой стол с комплектом газооблицовки и газоотражателя». В настоящее время проводится подготовка к отгрузке.

«Из Северодвинска Архангельской области отправляется гигантский пусковой стол для „Ангары“ массой более 2 тысяч тонн…Уже в июле по Северному морскому пути отправится универсальное грузовое судно „Баренц“ с пусковым столом и комплексом вакуумной установки для пилотируемой программы космодрома Восточный», — говорится в фильме о строительстве космодрома Восточный, размещённом ЦЭНКИ.

Пройдя Севморпуть, судно с негабаритным грузом войдет в порт Советская Гавань, где пусковой стол и комплекс вакуумной установки перегрузят на баржи и по рекам Амур и Зея доставят к сентябрю на космодром Восточный.

Через три года с новой стартовой площадки стартует первая тяжелая ракета «Ангара». А в 2025 году ракета-носитель «Ангара» выведет в космос и пилотируемый корабль. Ввод космического ракетного комплекса (КРК) «Ангара» позволит запускать КА всех типов со своей территории и обеспечит России независимый гарантированный доступ в космос.

Основным разработчиком наземного стартового и технологического оборудования для первого гражданского космодрома России стало АО «ЦЭНКИ».

В настоящее время на космодроме Восточный идет активная работа по созданию второй очереди — КРК «Ангара».

Ракеты такого класса будут способны выводить на орбиту полезный груз массой до 37,5 тонн. Для сравнения -масса полезной нагрузки ракеты «Союз-2» не более 7,4 тонн.

Стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Ангара» рассчитан на 10 пусков в год, в грузовом и пилотируемом вариантах. Занимает площадь 109 гектаров, на котором предусмотрено строительство более 100 зданий и сооружений. В настоящее время работы идут по 17 зданиям и сооружениям. На строительство стартового комплекса мобилизовано 1 320 человек и 140 единиц техники, что соответствует плановым показателям согласно утвержденного графика производства работ. При пиковой нагрузке в середине 2020 года будет работать до 5 тыс. человек.