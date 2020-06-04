На Чебоксарском городском молочном заводе дан старт работе новой линии

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4 июня запущено новая технологическая линия по производству ультрапастеризованной молочной продукции на Чебоксарском городском молочном заводе. Теперь предприятие сможет увеличить переработку молока до 300 тонн в сутки.

Сейчас среди российских регионов Чувашия занимает третье место по экспорту молочной продукции, причём его основной объём приходится на Чебоксарский городской молочный завод. На предприятии реализуется собственный инвестиционный проект по модернизации производства.

© fs01.cap.ru

После открытия второй линии в планах закупка и установка третьей и четвертой технологических линий по производству молочной продукции, ремонт и запуск склада.

© fs01.cap.ru