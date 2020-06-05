Судоверфь «Звезда» начала строительство танкера типа Aframax для «Совкомфлота»

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Судостроительный комплекс (ССК) «Звезда» приступил к строительству танкера типа Aframax для «Совкомфлота». Это шестой танкер, который будет заложен на судоверфи, говорится в сообщении «Роснефти».

Всего в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров типа Aframax. На данный момент на судоверфи ведется строительство четырех из них. Головное судно серии спущено на воду и проходит швартовные испытания.

Соглашение о строительстве двух нефтеналивных судов с последующим фрахтованием «Роснефть», ССК «Звезда», «Арктик Лизинг» и «СКФ Эко» (компания группы «Совкомфлот») заключили в сентябре 2018 года. Плановый срок сдачи заказчику первого танкера — 2022 год.

«Группа ВЭБ.РФ выступает финансовым партнером судостроительного комплекса „Звезда“ по созданию двух танкеров Aframax для „Совкомфлота“. Финансирование проекта мы начали в июне 2019 года. Строительство таких судов дает мультипликативный эффект для экономики Дальнего Востока и страны в целом. Для нас важна поддержка таких проектов, которые обеспечивают перспективу развития экономики на несколько лет вперед, создавая рабочие места, современную инфраструктуру и налоговые поступления», — прокомментировал начало строительства глава ВЭБ.РФ, слова которого привела пресс-служба госкорпорации.

Он напомнил, что на сегодня одобрено участие ВЭБ.РФ в поставках 21 крупнотоннажного судна, начато строительство одного танкера Aframax и одного танкера-челнока.

Танкеры Aframax дедвейтом 114 тыс. тонн, длиной 250 м и шириной 44 м станут первыми судами такого типа, построенными в России.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет 39 судов, с учетом опционов — 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов.