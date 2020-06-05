Швабе начал поставлять инфузионные насосы в медучреждения России

© sun1-94.userapi.com

Холдинг «Швабе» поставил более 600 инфузионных насосов в медучреждения России для оснащения реанимаций и палат интенсивной терапии. Техника обеспечивает точную дозировку и постоянную скорость введения жидких лекарственных препаратов.

Производство организовано на Новосибирском приборостроительном заводе холдинга «Швабе».

Партия инфузионных насосов поставлена в Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское», построенный специально для лечения пациентов с COVID-19. Оборудование также направлено в несколько больниц Тверской, Ивановской и Рязанской областей.

В поставку вошли шприцевые и перистальтические инфузионные насосы ИНШ-01 и ИНП-01.Отличительной особенностью оборудования является возможность интеграции в единую систему. Для этого используется стыковочная станция, которая позволяет контролировать работу 15 «умных капельниц» одновременно. При этом каждое устройство программируется индивидуально, в зависимости от назначенного пациенту курса лечения. Инфузионные насосы такого типа подходят для применения как в стационарах и амбулаториях, так и в машинах скорой помощи.

«В период пандемии COVID-19 спрос на инфузионную технику значительно вырос. Основной объем запросов поступает из реанимационных отделений, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. „Умные капельницы“ позволяют экономить время и облегчают работу медперсонала. Оборудование отличается высоким уровнем точности и большим выбором настроек. Изделия совместимы со всеми стандартными комплектами для внутривенной инфузии. Исходя из оценки потребности медучреждений, мы планируем выпустить до конца 2020 года еще около 2500 единиц такого оборудования», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

«Мы обеспечиваем заказчикам сопровождение на всех этапах — от поставки медицинской техники и ее установки до гарантийной техподдержки. Уже приняты заявки на более чем 2300 единиц инфузионного оборудования. Общее количество запросов на продукцию „Швабе“ превышает 4,5 тысячи», — сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.