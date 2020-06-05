«Вертолеты России» передали «Норильскавиа» два вертолета Ми-8АМТ

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На Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолеты России» (входит к Госкорпорацию Ростех) прошла процедура сдачи приемки двух многофункциональных вертолетов Ми-8АМТ. Представители заказчиков — компаний «Газпромбанк Лизинг» и «Норильск Авиа» — подписали акты технической готовности вертолетов и акты сдачи приемки вертолетов.

Вертолеты Ми-8АМТ изготовлены в соответствии с договором, подписанным в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 между холдингом «Вертолеты России» и компанией «Газпромбанк Лизинг». Машины в ближайшее время будут переданы в эксплуатацию «Норильск Авиа». Всего в рамках данного контракта для поставок с последующей передачей в лизинг с 2020 по 2024 годы запланировано производство 10 вертолетов Ми-8АМТ в транспортном варианте — по 2 воздушных судна в год.

«Эксплуатируя вертолеты Ми-8АМТ, „Норильск Авиа“ не только осуществляет коммерческие перевозки, но и решает социально значимые задачи — эти машины также используются для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, выполняют санитарные рейсы и пассажирские перевозки в отдаленные населенные пункты, — отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых. — Новые вертолеты для „Норильск Авиа“ позволят обновить имеющийся парк воздушных судов и поспособствуют развитию транспортной инфраструктуры отдаленных регионов Крайнего Севера».

Поставляемые вертолеты Ми-8АМТ оснащены двигателями ТВ3-117ВМ, вспомогательной силовой установкой SAFIR 5K/G, усиленной трансмиссией и современной авионикой, что позволяет эффективно использовать их в суровых климатических условиях. К месту эксплуатации вертолеты будут перебазированы своим ходом.

Ми-8/171 — самые массовые вертолеты российского производства. Они надежны, обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и простотой в эксплуатации и обслуживании, могут применяться в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Транспортные возможности вертолета обеспечивают перевозку до 23 пассажиров, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Вертолеты этого типа постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач.