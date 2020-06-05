Завод «Красное Сормово» передал ГТЛК сухогруз «Пола Варвара»

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Завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) передал ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) очередной новый сухогруз проекта RSD59 «Пола Варвара».

«Красное Сормово» и ГТЛК подписали двухсторонний акт приема-передачи сухогрузного судна проекта RSD59 «Пола Варвара». Судно было спущено на воду 17 апреля 2020 года. В начале мая сухогруз успешно прошел швартовные и ходовые испытания.

Всего на текущий момент заказчику передано семь судов в серии из одиннадцати сухогрузов, которую нижегородское предприятие строит для ГТЛК. В марте прошедшего года завод «Красное Сормово» подписал двухсторонний контракт с «Государственной транспортной лизинговой компанией» на строительство третьей серии из одиннадцати сухогрузных судов проекта RSD59. Ранее завод уже построил две серии сухогрузов RSD59 из пяти и четырех судов в серии.

Теплоход проекта RSD59 — самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».