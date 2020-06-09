10,5 млн вакуумных пробирок поставил в медучреждения России подмосковный завод «Эйлитон»

© oezdubna.ru

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эйлитон» в большом объеме поставляет медицинскую продукцию собственной разработки в российские клинико-диагностические лаборатории. Только в мае на предприятии было произведено и отгружено 10,5 млн вакуумных пробирок, а в их номенклатуре появилось 10 новых продуктов.

В июне на подмосковном предприятии планируют выпустить очередные партии высокоточных и высокопроизводительных экспресс-анализаторов, а также силами своих специалистов запустить новую линию производства по выпуску вакуумных пробирок. Это позволит увеличить их производство дополнительно на 4 млн штук в месяц.

Пандемия COVID-19 пошла на спад и темпы прироста выявления новых случаев инфекции снижаются. Это позволяет перепрофилированным ранее под прием больных коронавирусом региональным и федеральным медучреждениям вернуться к полноценной плановой работе. В больницах, поликлиниках и клинико-диагностических лабораториях возобновляется оказание как первичной, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи.

— Сегодня для ритмичной, на прежнем уровне работы отечественных медучреждений требуется отладить регулярные поставки приборов, реагентов, другой медицинской продукции, — комментирует министр инвестиций промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

— Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эйлитон» успешно справляется с этой задачей. Только за последний месяц на подмосковном предприятии произвели и отгрузили 10,5 миллиона штук вакуумных пробирок, а в июне здесь планируют запустить новую линию и увеличить производительность еще на 4 миллиона пробирок.

Наталья Егорова добавила, что возвращение отечественных медицинских учреждений к нормальному ритму работы приведет к увеличению потока выполняемых лабораторных исследований в клинико-диагностических лабораториях. Это потребует «расконсервирования» или замены приборов и оборудования, а также оперативных поставок реагентов и расходных материалов.

— Мы подготовились к решению данной задачи, — говорит генеральный директор Группы компаний Юнимед Александр Шибанов. — Наше производственное предприятие «Эйлитон» в период самоизоляции ни на один день не прекращало работу. Кроме увеличения мощностей по выпуску вакуумных пробирок Univac и микропробирок с антикоагулянтом для взятия венозной крови Юнивет, уже на этой неделе мы планируем увеличить и объемы производства наборов гематологических реагентов для автоматических гематологических анализаторов Medonic и биохимических реагентов UTS. Совместно с нашими корейскими партнерами была налажена и регулярная поставка тест-полосок для анализа мочи Uriscan. Теперь они всегда имеются в достаточном количестве на нашем складе и могут быть незамедлительно отгружены в лечебно-профилактические учреждения.