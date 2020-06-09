Электрические грузовики КамАЗ раскрыты на официальных снимках

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Электромобили КамАЗ «засветились» на фотографиях правительства Татарстана.

Судя по фотографии, сделанной в Научно-техническом центре ПАО КамАЗ, челнинский автогигант разрабатывает как минимум два варианта шасси для электрических грузовиков с колёсной формулой 4×2.

На заднем плане можно увидеть короткобазный КамАЗ-53198, который послужит основой для мусоровозной надстройки. По данным издания, грузоподъёмность электрического мусоровоза достигнет 7 тонн, а запас хода на одной зарядке составит 100 километров.

КамАЗ не первый год работает над экологически дружественными грузовиками, предназначенными для коммунальных служб — например, в 2017 году был представлен экспериментальный дизель-электрический мусоровоз, способный проезжать без подключения ДВС до восьми километров.

Официально КамАЗ не раскрывает технические характеристики электрических грузовиков. Можно сделать вывод, что на «батарейном» шасси используется кабина поколения K4, тяговые аккумуляторы имеют жидкостное охлаждение, а их компоновка схожа с грузовиками Mercedes-Benz eActros. Впрочем, о копировании речи не идёт: конструкция российского грузовика отличается от немецкого.

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© autoreview.ru