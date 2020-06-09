Выпущен новый российский универсальный фасовочно-упаковочный автомат

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ПИТПАК М8, разработанный и запущенный в серийное производство Санкт-Петербургским машиностроительным заводом ТАУРАС-ФЕНИКС (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»), представляет собой вертикальный фасовочно-упаковочный автомат.

Упаковка продукции производится в пакеты, формируемые из рулона термосвариваемой полимерной пленки. В качестве материала может использоваться однослойный или многослойный полипропилен, полиэтилен, бумага с полиэтиленовым слоем.

Одним из ключевых преимуществ ПИТПАК М8 является возможность фасовать и упаковывать продукцию порциями в широком диапазоне от 1 до 25 кг. При этом, за счет установки комплекта дополнительного оборудования, состоящего из формирователя пакетов малого размера и специальной воронки, можно производить продукцию в пакетах весом от 100 грамм.

Производительность автомата составляет от 2 пакетов (при фасовке порциями по 25 кг) до 50 пакетов в минуту (при фасовке порциями по 1 кг).

Новая машина обеспечивает упаковку продукции в термосвариваемые пакеты практически всех типов: с проваркой и без проварки граней, с плоским дном, с ZIP-застёжкой, с тремя отверстиями для ручного захвата, с «европросечкой» различной конфигурации, а также пакеты-«подушки».

Ширина пакета может составлять от 150 до 350 мм, длина — до 500 мм. Оснащение машины устройством мультипротяжки, которое обеспечивает дополнительную протяжку термосвариваемой пленки, позволяет увеличить длину пакета до 750 мм.

С помощью ПИТПАК М8 можно производить фасовку и упаковку, как пылящих сыпучих пищевых продуктов — крупы, хлопья, соль, сахар, макароны, крахмал, сода; так и с содержанием влаги и жира до 15% - арахис, бобовые, зелень, морская капуста, какао-порошок, детское питание, сухое молоко, яичный порошок.

Автомат отлично подойдет для упаковки картофеля фри, котлет и других замороженных полуфабрикатов, а также сушеных ягод, изюма, кураги, сухофруктов, жевательного мармелада.

Самое широкое применение ПИТПАК М8 найдет и на предприятиях по производству кормов для животных, удобрений, грунта, продукции бытовой химии, сыпучих строительных материалов.

ПИТПАК М8 работает в полностью автоматическом режиме и не требует постоянного контроля со стороны обслуживающего персонала. Все основные настройки производятся с панели управления, которая снабжена современным сенсорным экраном с интуитивно понятным русскоязычным интерфейсом.

Машина разматывает упаковочную термосвариваемую плёнку из рулона и протягивает ее на заданную длину или по фотометке.

Необходимо подчеркнуть, что узел протяжки оснащен сервоприводом, что позволяет с высокой точностью отмерять отрезки пленки для формирования пакета.

После формирования плёнки в рукав, машина производит сварку сначала по продольному шву, а затем — по низу пакета. В пакет засыпается отмеренная порция продукта и производится сварка верхнего шва.

Поскольку способы сварки (пайки) швов зависят от используемого материала и типа изготавливаемого пакета, ПИТПАК М8 может быть укомплектован губками постоянного или импульсного нагрева. При смене типа упаковки и упаковочного материала, замена губок и настройка машины без каких-либо затруднений производится персоналом предприятия самостоятельно.

Заполненный и надежно запаянный пакет отрезается от рукава упаковочной плёнки и поступает на приемный столик. Отсюда по отводящему транспортеру (который можно дополнительно заказать в ТАУРАС-ФЕНИКС) пакет с продукцией перемещается к узлу транспортной упаковки или на склад.

В зависимости от потребностей предприятия, ПИТПАК М8 может быть дополнительно укомплектован устройствами для формирования пакетов различного типа, обдува шва, прокалывания отверстия для выхода излишков воздуха.

Для работы с пылящими продуктами, фасовка которых сопровождается образованием мелкодисперсных взвесей, машину рекомендуется оснащать системой аспирации.

Система аспирации позволяет удалять пыль и взвеси из зоны сварки, предотвращая попадания мелких сухих частиц продукции на пленку при сваривании продольных и поперечных швов. Это обеспечивает герметичность и надежность упаковки.

Модуль системы аспирации может быть выполнен как в виде отдельного автономного блока с емкостью для сбора пыли, так и с подключением к общей системе вентиляции предприятия.

Опционально машина также может комплектоваться узлами для нанесения этикеток или термопечати и компенсатором, который предназначенный для ориентации поля пакета под рабочую головку данных устройств.

Петербургские машиностроители уверены, что производители продуктов питания и потребительских товаров по достоинству оценят широчайшие возможности, которые открывает им ПИТПАК М8 — универсальный упаковочный автомат нового поколения.