В кузбасском поселке открыли новый детский сад

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Новый детский сад на 80 мест начал работать в поселке Калачево Прокопьевского муниципального округа. Дошкольное учреждение построили в рамках нацпроекта «Демография», на строительство и оснащение детского сада направили 145 млн рублей.

Детский сад получил естественно-научный профиль: в дошкольном учреждении есть детские лаборатории «Изучаем природу», «Вода и воздух», «Мобильный планетарий». На уличных игровых площадках оборудованы детская метеорологическая и космическая станции для наблюдения за погодой и природными явлениями.

Всего в 2020 году в Кузбассе построят 15 новых дошкольных учреждений, 14 из них — в рамках нацпроекта «Демография»

В дошкольном отделении четыре возрастные группы: две для детей от 1 до 3 лет, еще две — для детей с 3 до 7 лет. В новом детском саду оборудованы спортивный и музыкальный залы, методический, логопедический и медицинский кабинеты с самой современной мебелью, тренажерами и техникой. Также в детском саду есть движущаяся модель солнечной системы, программируемые модели «Робомышь», «Робопчела» «Про-кубики», которые позволяют в процессе игры формировать у дошкольников первые навыки программирования. Кроме того, на занятиях дети изучают взаимосвязь между теплом и влагой, строение растений.

На интеллектуальное и творческое развитие детей направлены установленные в старших группах интерактивные столы с развивающими играми, современная детская мебель, оформленная ребусами, головоломками, арифметическими примерами.

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