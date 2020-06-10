В Саратовской области начал работу новый мясокомбинат

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10 июня в с. Новопушкинское Саратовской области введен в эксплуатацию новый мясокомбинат ООО «Свинокомплекс «Хвалынский».

Объем инвестиций составил более 1 млрд рублей.

Инвестпроект был реализован в короткий срок — строительная часть на объекте шла менее года. Производственная мощность мясокомбината составит 21 тыс. тонн мяса в год. На предприятии будет производиться свинина для промышленной переработки, мясо, готовое к розничной продаже, а также мясные полуфабрикаты и субпродукты.

Рядом в с. Лебедево расположен свинокомплекс, с вводом мясокомбината в Энгельсском районе будет сформировано производство замкнутого цикла.

На мясокомбинате создано порядка 150 новых рабочих мест.

Средняя заработная плата работников — 44 тыс. рублей. Планируется привлечение высококвалифицированных специалистов инженерных и технологических специальностей в области мясопереработки, а также рабочих производственных линий.