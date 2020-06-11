Спущено на воду многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD59 «Петротранс — 5903»
10 июня 2020 года на судостроительном заводе «Окская судоверфь» (Нижегородская область) спущено на воду третье для компании «Петротранс» многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 «Петротранс — 5903».
Окская судоверфь строит 15 судов проекта RSD59 (первых пять для судоходной компании «Петротранс», десять следующих — судоходной компании «Астрол»).
Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.
Источник: http://www.meb.com.ua/news/news.html
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