Компания «Промобот» из Перми начала поставку в США терминалов для замера температуры

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Компания по производству сервисных роботов «Промобот» из Перми заключила контракт на поставку 400 терминалов для бесконтактного измерения температуры в больницы США, первые из них уже отправились в Нью-Йорк. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В рамках соглашения в течение восьми месяцев за океан отправится 400 терминалов „Промобот Термоконтроль“. Поставить новые устройства российской разработки планируют в медицинские учреждения восточного побережья Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

Ежемесячно в американские больницы и клиники планируют внедрять по 50 станций. Терминал представляет собой устройство с дистанционным бесконтактным термометром и экраном, его пропускная способность более 500 человек в час. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры, в продвинутой — работает система распознавания лиц. По словам директора по развитию и сооснователя «Промобота» Олега Кивокурцева, терминалы измеряют температуру бесконтактным способом всего за пять секунд, а температура определяется с точностью до 0,2 градуса.

«Все результаты фиксируются в специальный журнал — веб-сервис, с помощью которого можно в режиме реального времени контролировать температуру в потоке людей. Кроме того, они могут быть внедрены в системы безопасности, например управлять доступом в здание и не пускать потенциально опасных посетителей через турникет» — отмечает он.