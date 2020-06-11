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Усольский калийный комбинат (входит в «ЕвроХим») по итогам прошлого года произвел 1,14 млн. тонн хлористого калия (для сравнения: в 2018 году он выпустил 250 тыс. тонн).

В настоящее время имеющиеся на Усольском калийном комбинате четыре линии флотации загружены на полную мощность. В 2020 году предприятие должно произвести 2,3 млн. тонн хлористого калия.

Первые партии Усольского калийного комбината были получены в 2018 году. Он разрабатывает Белопашинский участок Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.

Сумма инвестиций в реализацию первого этапа строительства комбината составила 115 млрд рублей. Трудоустроены более 1800 человек. Готовится новая стратегия развития предприятия, связанная с реализацией второго этапа строительства калийного комбината в Пермском крае на период после 2022 года.