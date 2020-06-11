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Добыча и разведка полезных ископаемых

На Усольском калийном комбинате четыре линии флотации загружены на полную мощность

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Усольский калийный комбинат (входит в «ЕвроХим») по итогам прошлого года произвел 1,14 млн. тонн хлористого калия (для сравнения: в 2018 году он выпустил 250 тыс. тонн).

В настоящее время имеющиеся на Усольском калийном комбинате четыре линии флотации загружены на полную мощность. В 2020 году предприятие должно произвести 2,3 млн. тонн хлористого калия.

Первые партии Усольского калийного комбината были получены в 2018 году. Он разрабатывает Белопашинский участок Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.

Сумма инвестиций в реализацию первого этапа строительства комбината составила 115 млрд рублей. Трудоустроены более 1800 человек. Готовится новая стратегия развития предприятия, связанная с реализацией второго этапа строительства калийного комбината в Пермском крае на период после 2022 года.
Источник: https://www.fertilizerdaily.ru/2020...ij-kalijnyj-kombinat-udvoit-vypusk/

ЕвроХим, Пермский Край, хлористый калий, Усольский калийный комбинат, новый завод
  • Nelton Nelton
    11.06.2021:13:18

    Источник мутный, так что в личный блог

    #1200668
    • Нет аватара tumanova
      11.06.2022:29:48

      Информация вполне соответствует данным из отчета компании Еврохим за прошлый год:

      Набирает обороты первая очередь Усольского калийного комбината: два ствола, 19 комбайновых комплексов и все четыре линии флотации полностью функционируют по состоянию на 01 августа 2019 г. Работа над двумя из трех запланированных линий грануляции завершена, в то время как третья линия находится в процессе пуско-наладочных работ.

      На первом этапе проекта изначально предусматривалась проектная мощность в 2,3 млн тонн, которая может быть достигнута уже к концу следующего (2020) года.

      https://www.eur...o-msfo-za-perv/

      #1200672
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