На СУМЗ запустили в работу два новых токарных станка с ЧПУ

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В ремонтно-механическом цехе ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК) ввели в эксплуатацию два новых токарных станка с числовым программным управлением, стоимость каждого из них составляет 5,8 млн рублей.

Они приобретены для обработки валов, колес, втулок и других изделий, которые производят в РМЦ для подразделений завода и сторонних организаций, в том числе и по заказу предприятий УГМК. Новые станки обладают высокой точностью и скоростью обработки, что существенно облегчает и делает безопаснее труд токаря. Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной составляет 800 мм, над суппортом — 520 мм. Максимальная длина заготовки 3000 мм.

Выполнили пуско-наладочные работы и обучили персонал представители производителя — Российской ассоциации станкоторговых компаний «Ключевая ассоциация машиностроительной индустрии» (г. Москва).

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Справка

Публичное акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод» — один из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. СУМЗ введен в эксплуатацию 25 июня 1940 года.

Основное производство: медеплавильный цех, цех серной кислоты, обогатительная фабрика. Основные виды выпускаемой продукции: черновая медь, серная кислота, медный концентрат.