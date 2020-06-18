«Стекольная компания «Развитие» запустила вторую очередь производства стеклотары в Мордовии

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ООО «Стекольная компания «Развитие» (г.Рузаевка, Мордовия, входит в холдинг «Гласс Декор») официально открыло вторую очередь производства стеклянной тары для пищевой промышленности на площадке бывшего стекольного завода в г. Рузаевка.

Год назад «Стекольная компания «Развитие» возобновила производство стеклянных изделий на базе Рузаевского стекольного завода, остановленного в 2016 году. В июне прошлого года была запущена первая очередь производства с созданием 250 рабочих мест.

Осенью 2019 года начались работы по ремонту второй стекловаренной печи, которые завершились в мае текущего года. Запуск второй очереди производства позволил создать еще более 150 рабочих мест.

Гендиректор завода Сергей Агеев сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье», что на текущий момент объем вложенных в проект инвестиций составил порядка 300 млн рублей, в том числе около 200 млн рублей — на ремонт и запуск второй очереди. Предполагается с июля выйти на мощность выпуска в 25 млн бутылок в месяц. Годовая мощность составит порядка 300-350 млн изделий.

Руководитель компании пояснил, что первая и вторая печи аналогичны по мощности, однако на второй печи был проведен более серьезный ремонт, запущен электроподогрев, поэтому ее производительность будет выше первой. При этом в дальнейших планах компании есть и модернизация первой печи.

В настоящее время компания работает с крупнейшими производителями алкогольной продукции в регионах России, а также ведет поставки в Армению, Грузию, Польшу и Прибалтику.

Ранее сообщалось, что стекольная компания «Развитие» включена в реестр резидентов ТОСЭР «Рузаевка» решением Минэкономразвития России от 16 мая 2019 года. Предприятие реализует инвестпроект по производству стеклянной тары для пищевой промышленности. Стоимость проекта — 433,6 млн рублей. Инвестор взял в аренду производственные мощности находящегося в процедуре банкротства Рузаевского стеклозавода.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Стекольная компания «Развитие» зарегистрировано в г. Рузаевка (Мордовия) в апреле 2019 года, основной вид деятельности — производство полых стеклянных изделий. Гендиректором ООО является Сергей Агеев, который в 2011-2014 годах являлся гендиректором ЗАО «Рузаевский стекольный завод». 100% долей компании принадлежит ООО «Гласс Декор».

ООО «Гласс Декор» зарегистрировано в июле 1999 года в г. Истра Московской области, гендиректором и владельцем 49,4% долей является Владимир Арутюнов. В составе Glass Decor входят два завода по декорации и три стекольных завода.

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