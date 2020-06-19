«Газпром нефть» впервые отгрузила битум потребителям в Норвегию

© gazprom-neft.ru

Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть — Битумные материалы» — впервые осуществил отгрузку высокотехнологичной продукции специализированным морским транспортом. Первая партия дорожного битума объемом 3,1 тыс. тонн доставлена из Санкт-Петербурга в Норвегию на танкере-битумовозе «Elizabeth J».

Для поставки битумных материалов с сохранением их качественных характеристик разработана уникальная схема, включающая 2 логистических этапа. Сначала вяжущие в разогретом состоянии перевозятся автомобильным транспортом с Московского НПЗ «Газпром нефти» в порт Санкт-Петербурга, а затем в изолированных емкостях на танкере-битумовозе доставляются по Балтийскому морю в страны Скандинавии.

© gazprom-neft.ru

Производство дорожного битума, соответствующего международным стандартам и имеющего высокий экспортный потенциал, обеспечено на большой битумной установке Московского НПЗ «Газпром нефти», крупнейшей в России и Европе. Плановые работы, проведенные на установке получения битума, позволили увеличить производство продукции в первом квартале 2020 года на 35%.