На Ставрополье запущено предприятие по производству алюминиевых баллонов для аэрозолей

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Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) «Аэробалл» открыл в Невинномысске Ставропольского края первую очередь предприятия по производству алюминиевых баллонов для аэрозолей,

Строительство завода по производству алюминиевых баллонов на территории национального аэрозольного кластера в Ставропольском крае началось в августе 2018 года. После завершения всех строительных работ производственная мощность завода составит порядка 86 млн единиц алюминиевых баллонов ежегодно.

Общая стоимость проекта — 890.2 млн рублей, из них сумма займа -400 млн рублей. На предприятии будет занято около 50 человек. Компания планирует занять около 15% российского рынка. Импортная продукция на российском рынке сегодня составляет около 26%. Продукция также будет поставляться в Европу, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток.

В настоящее время предприятие запустило в работу первую высокоскоростную линию по выпуску баллонов мощностью 46 млн единиц продукции в год. В 2020 году планируется также запустить вторую линию мощностью 40 млн баллонов в год.

Аэрозольные баллоны «Аэробалла» используются для наполнения парфюмерно-косметическими средствами: антиперспиранты для тела, средства для укладки и ухода за волосами, освежители воздуха, средства ухода за обувью. Основными заказчиками станут бренды транснациональных компаний. Далее в составе готового продукта порядка 50% товаров будет поставляться на российский рынок, а другие 50% пойдут на экспорт в Нидерланды, Великобританию, Сингапур, Индонезию и страны Ближнего Востока.