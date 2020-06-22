Томская область приобрела 83 новых автобуса
В Томской области для работы на пригородных направлениях закуплены 83 автобуса. Региональные власти приобрели транспорт в лизинг для новой государственной организации «Томская пассажирская компания». Все автобусы относятся экологическому классу «ЕВРО-5». По договору, власти рассчитаются за них в течение трех лет.
Впервые со времен СССР Томская область получает такое количество общественного транспорта. В числе 83-х новых автобусов марки «Вектор NEXT» экологического класса ЕВРО-5 — 52 низкопольных газовых вместимостью 50 человек; 21 газовых вместимостью 51 человек и 10 на дизельном топливе вместимостью 61 человек.
Все автобусы укомплектованы системой «ГЛОНАСС», тахографами, электронными маршрутоуказателями и салонным табло «бегущая строка». Салоны автобусов оборудованы системой видеофиксации из четырех видеокамер. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп граждан (прикладная аппарель или полуавтоматический подъемник кассетного типа).
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