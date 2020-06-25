На Нижнетагильском металлургическом комбинате запущена линия по обработке железнодорожных колес
Сегодня ЕВРАЗ НТМК отмечает 80-летний юбилей. По традиции праздник встретили производственным пусковым объектом — ввели в эксплуатацию шестую автоматизированную линию по механической обработке железнодорожных колес.
Запуск в работу новой линии полнопрофильной обработки железнодорожных колес позволит увеличить объем производства на 65 тысяч колес в год.
Инвестиции в проект составили около 900 млн рублей. Штат колесобандажного цеха и служб увеличился на 35 человек.
Линия состоит из четырех обрабатывающих станков с числовым программным управлением, робота-манипулятора для загрузки и выгрузки заготовок, устройств по дроблению и удалению стружки, автоматической подготовки и подачи смазочно-охлаждающей жидкости. На участке смонтирован современный мостовой кран для транспортировки металлопроката.
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