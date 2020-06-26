В Липецкой области после модернизации ввели в эксплуатацию локомотивное ремонтное депо

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23 июня введено в эксплуатацию локомотивное ремонтное депо на станции Елец, первая очередь которого была введена в строй в марте текущего года. Проведенное масштабное техническое перевооружение предприятия позволит значительно повысить техническую надежность самой массовой серии магистральных пассажирских тепловозов ТЭП-70 и более чем вдвое увеличить количество отремонтированных локомотивов этой серии. Обновленное депо будет обеспечивать ремонт 130 ТЭП-70 в год. Также будет значительно увеличен штат: рабочие места получат 150 человек.

На техническое перевооружение локомотивного ремонтного депо Елец ОАО «РЖД» направило около 1 млрд рублей.

Увеличение производственной мощности депо имеет большое значение с учетом того, что в период с 2021-го по 2025-й годы прогнозируемая потребность в пассажирских тепловозах ТЭП-70 на сети дорог будет только расти.

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