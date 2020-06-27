Управление лесами Хабаровского края получило новые патрульные машины

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Партия из 28 УАЗов поступила на вооружение краевых учреждений лесного хозяйства Хабаровского края.

Автомобили, закупленные в рамках нацпроекта «Экология», будут использоваться в лесничествах для патрулирования тайги. Об этом сообщили в краевом управлении лесами.

В ближайшее время все 28 автомобилей будут переданы в лесничества региона. Сейчас на балансе учреждений лесного хозяйства края числится 829 единиц спецтехники. Из них 170 единиц — это машины для патрулирования территорий.

Ранее по нацпроекту «Экология», который включает в себя региональный проект «Сохранение лесов», Хабаровский край уже получал крупные партии патрульной и лесопожарной техники, а также техники для лесовосстановления. Так, в 2019 году на федеральные деньги регион приобрел сразу 48 единиц спецавтотранспорта.