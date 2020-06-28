На «Карельском окатыше» установлен новый российский автоматический грейферный кран

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На «Карельском окатыше» в пилотном режиме автоматизируют работу мостового грейферного крана. Цель проекта — повысить его производительность и эффективность. На комбинат новый кран поступил в декабре.