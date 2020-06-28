На новом гидрографическом судне «Николай Скосырев» состоялась церемония подъема флага

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В Севеороморске состоялась торжественная церемония подъёма флага на малом гидрографическом судне «Николай Скосырев». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Тем самым, дан старт несению службы на благо Северного флота ВМФ РФ. Ранее прошли государственные ходовые испытания. Приёмный акт был подписан 14 июня 2020 года.

Главным предназначением судна является выполнение постановки и снятия навигационных морских буев и вех, а также обслуживание средств навигационного оборудования и перевозка грузов.

Стоит отметить, что «Николай Скосырев» является крупнейшим из судов, когда-либо построенных СЗ «Вымпел».

Малое гидрографическое судно проекта 19910 — справка

Разработчик проекта — КБ «Вымпел»

Водоизмещение — 1200 т

Длина наибольшая — 59 м

Длина по КВЛ — 54,4 м

Дедвейт — 250 т

Скорость полного хода — 12,5 уз

Автономность — 25 сут.

Экипаж/всего мест — 17/22 чел.

© s-vesti.ru

© mvestnik.ru

© s-vesti.ru