В Тюменской области введена в эксплуатацию третья очередь тепличного комплекса «Тюмень-Агро»

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Весной 2020 года ООО «ТюменьАгро» ввело в эксплуатацию третью очередь тепличного комплекса в д. Нариманово Тюменской области производственной площадью до 17 га с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей.

Планируется, что объём овощной продукции после выхода на проектную мощность составит 14 тыс. тонн овощей в год. По расчётам, после завершения проекта «ТюменьАгро» полностью удовлетворит потребности Тюменской области, включая автономные округа в свежих овощах и зелени.

Начато проектирование четвёртой очереди тепличного комплекса.

Тепличный комплекс «ТюменьАгро» на новых площадках третьей очереди опробовал новинку — сорт короткоплодного огурца Валигора. Это раннеспелый, партенокарпический салатный овощ, высаженный специалистами в 10 отделении комплекса специально для жителей Тюменской области. А потому пока его количество ограничено. Как отмечают специалисты, данная культура для «ТюменьАгро» не новая, но сорт высажен впервые. Он был включён в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в зимних теплицах с дополнительной досветкой в 2019 году.

ООО «ТК ТюменьАгро» одно из немногих современных тепличных комбинатов на Урале. Выращивание овощей осуществляется по методу малообъемной гидропоники на субстрате с применением систем капельного орошения, зашторивания, подкормки углекислым газом, искусственного досвечивания, вентиляции и управления микроклиматом.