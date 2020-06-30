На СЗ «Адмиралтейские верфи» заложен большой морозильный траулер «Механик Сизов»

30 июня 2020 года на Адмиралтейских верфях (г. Санкт-Петербург) состоялась закладка большого морозильного траулера проекта СТ-192 «Механик Сизов».

Закладная доска траулера "Механик Сизов" © sudostroenie.info

Траулер «Механик Сизов» получил своё наименование в честь заслуженного ветерана рыбопромыслового флота старшего механика Владимира Абрамовича Сизова (1936-2013 гг.), посвятившего более 30 лет работе на судах китобойной флотилии и рыбопромысловых траулерах.

Серия траулеров проекта СТ-192 строится парами. Первые два судна «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак» были спущены на воду в марте и июне 2020 года. По словам заместителя гендиректора РРПК по строительству флота Дмитрия Сапова, с каждым новым судном серии будет наращиваться степень насыщения судна до спуска на воду. Это позволит сократить период достройки и ускорить ввод судов в эксплуатацию.

Состоялась закладка третьего траулера проекта СТ-192 © sudostroenie.info

Длина траулера составляет 108,2 м, ширина — 21 м, осадка — 8,35 м, дедвейт — 5700 т, автономность по запасам топлива — 145 суток, экипаж — 139 человек, вместимость грузовых трюмов — 5500 куб. м, скорость полного хода — 15 узлов.