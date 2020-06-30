В Татарстане запустили производство агрегатов для спецтехники КАМАЗа и УРАЛа

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Заемщик Фонда развития промышленности — «Завод механических трансмиссий» (входит в группу «КОМ») — запустил в Набережных Челнах Республики Татарстан новое производство раздаточных коробок для спецтехники на шасси «КАМАЗ» и «УРАЛ», а также редукторы для «Ростсельмаша».

С привлечением льготного займа предприятие запустило производство раздаточных коробок МП2200 для спецтехники на шасси «КАМАЗ» и «УРАЛ», а также для специальных шасси, которые производители спецтехники изготавливают самостоятельно. Производственная мощность нового производства составляет 1000 агрегатов в год. Уровень локализации превышает 95%.

На сегодняшний день, по данным компании, в России отсутствуют специализированные производители раздаточных коробок и редукторов для автомобильной и тракторной спецтехники, соответствующие современным требованиям к качеству компонентов, например, для зерноуборочных комбайнов. Почти 100% специальных редукторов для привода комбайнов и его агрегатов, а также прочей сельхозтехники импортируются из-за рубежа.

«Благодаря поддержке ФРП завод оснастил производство новейшим оборудованием, что позволит увеличить производственную мощность на 30% и создать новые рабочие места», — прокомментировал председатель совета директоров ГК «КОМ» Василий Маньковский.

В 2017 года Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем в размере 150 млн рублей по программе «Проекты развития» под 5% годовых. Общий бюджет проекта по созданию нового производства превысил 300 млн рублей.

Раздаточная коробка МП2200 предназначена для распределения мощности между мостами полноприводного автомобиля, а также служит для отбора мощности на привод разнообразного оборудования, установленного на шасси автомобиля. Редукторы МП201 предназначены для снижения скорости и соответственно повышения вращающего момента комбайнов.

В 2021 году завод планирует наладить выпуск редукторов МП201 для привода молотильного барабана уборочных комбайнов «Ростсельмаша». Годовая производственная мощность составит 2000 редукторов.