Началась сборка планшетов для переписи населения в 2021 году

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Производства по выпуску электронных планшетов для проведения всероссийской переписи населения запущены в Ивановской области и Москве. Дан старт серийному производству планшетных компьютеров «Аквариус» на базе отечественной операционной системы (ОС) «Аврора».

Отмечается, что это «крупнейшая партия планшетов для нужд государства и общества». Всего будет произведено 360 тысяч устройств.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года. Все переписчики будут оснащены электронными планшетами.

Накануне запуска производства в Шуе журналистам федеральных и региональных СМИ продемонстрировали работу операционной системы «Аврора» и специального программного обеспечения — электронного переписного листа, а также технологий, обеспечивающих безопасность хранения данных от несанкционированного доступа.

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Планшетные компьютеры весят меньше 700 граммов, что значительно облегчит работу переписчиков. Прежде им приходилось носить тяжелые портфели с бумажными переписными листами.

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