Алжир получил первую партию российских терминаторов

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Алжир получил от России первую партию боевых машин поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор-2», об этом сообщило агентство «Menadefense». Согласно их отчету, первая партия включала 60 боевых машин.

Первые сообщения о поставке около 300 «вторых Терминаторов» появились в сети еще в 2017 году. Тогда же утверждалось, что поставки техники в Алжир начнутся в 2017-2018 годах. Однако, очевидно, что реализация сделки была по неизвестной причине отложена.

БМПТ-72 весит 44 тонны. Вооружение: 2 автоматические малокалиберные пушки 2А42 с боекомплектом в 850 снарядов. Имеется также спаренный с пушками пулемет ПКТМ. Его боекомплект 2100 патронов.

В двух пусковых установках размещены 4 противотанковые управляемые ракеты «Атака». Они способны поражать противника на дальности в 6000 м.

Современный прицельный многоканальный комплекс даёт возможность эффективно применять вооружение как днем, так и ночью.

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Модульная динамическая защита позволяет противостоять большинству имеющихся угроз, также есть решетчатые противокумулятивные экраны.

Мощность двигателя 1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе — до 60 км/ч. Запас хода — до 700 км. Экипаж-3 человека.