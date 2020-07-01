Три многофункциональных медицинских центра в Дагестане готовы к открытию

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Министерство обороны завершило строительство трёх многофункциональных медицинских центров в Дагестане.

19 мая Дагестан попросил помощи у федерального центра в борьбе с эпидемией, захлестнувшей горную республику. Уже через несколько дней военные строители приступили к работе.

Благодаря самоотверженной работе медиков и военных специалистов из различных регионов России ситуацию в регионе удалось переломить. Положение заметно нормализуется, количество новых заболевших и летальных исходов идёт на спад. Значительный вклад в спасение тысяч жизней дагестанцев внесли военные строители и медики.

На территории города Каспийска построен многофункциональный медицинский центр на 76 коек

Бригада из Нижнего Новгорода завершила монтаж многофункционального медицинского центра на территории Каспийской центральной городской больницы за три недели. Работы велись круглосуточно.

30 палат, 60 коек, возле каждой — подарок от Минобороны России, планшетный компьютер. Ими смогут пользоваться пациенты.

В госпитале уже установлен новейший компьютерный томограф. Готов к работе и рентген-аппарат с современными возможностями. Закуплены и аппараты ИВЛ для реанимационных палат.

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В зоне реанимации, в каждой палате, спроектированы системы вытяжки с бактерицидными фильтрами, своя независимая вентиляция. Хорошо это тем, что воздух из одного бокса, где лежит инфицированный больной, не попадет в соседний.

Еще одна особенность медцентра — специальная станция для дезинфекции машин скорой помощи. И это не просто обработка санитарного автомобиля, а уничтожение патогенных бактерий, вирусов, грибов и спор с поверхностей машины, помещений самой станции, а также с рук сотрудников.

В Дербенте построен медицинский центр на 62 койки

Медучреждение рассчитано на 62 места. Его построили за 34 дня. Лечиться здесь смогут пациенты из южной части Дагестана, население которой составляет более 600 тысяч человек.

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Этап строительства

Строители Минобороны не ограничились запланированным объемом работ. Дополнительно построены очистные сооружения для существующей больницы, спортивные сооружения.

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Всё готово

Строительство еще одного многофункционального медицинского центра на 62 койки завершено в поселке Батаюрт Хасавюртовского района Дагестана.

«Центр оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, и сегодня он полностью готов к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в лечении самых различных патологий. Что очень важно — новый медицинский центр позволит охватить диагностикой и качественным лечением население горных районов», — сообщил и.о. главного врача Хасавюртовской ЦРБ Кавсарат Шуайбова.

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