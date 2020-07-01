Российские компании представили новые модели полуприцепов

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18 июня 2020 года «Грабовский автомобильный завод» из Пензенской области, который является одним из крупных российских предприятий по производству автомобильных цистерн для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов, сообщил о том, что для перевозчика ПАО «Лукойл» компания изготовила эксклюзивный полуприцеп с объемом цистерны 31 м3, в которой можно перевозить груз плотностьюдо 0,86 т/м3.

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Во второй половине июня 2020 года пресс-служба ООО «Грюнвальд» сообщила, что российский машиностроительный завод, расположенный в Калининградской области, начал производство нового алюминиевого семитонного трехосного самосвального полуприцепа с 49-кубовой ковшовой платформой коробчатого профиля Gr.Ti49-AB-SS, который предназначен для перевозки больших объемов сыпучих грузов, сельскохозяйственных или фракционных для лесной промышленности, сырьем для отрасли переработки отходов, а также даже грузов на паллетах.

Ранее компания освоила выпуск трехосного алюминиевого самосвального полуприцепа с кузовом 27 куб.м.

Также компания выпускает трехосные стальные самосвальные полуприцепы с кузовами объемом 22, 24, 27, 27-31, 34, 36-38, куб. м.

В линейке стальных полуприцепов ООО «Грюнвальд» представлена четырехосная модель с кузовом объемом 38 куб. м. и трехосная модель с кузовом объемом 31 куб.м, разработанная специально для эксплуатации в странах Африки.

http://grunwaldtrailers.ru/news/news/1085/

https://graz.ru/about/news/sobytiya/eksklyuzivnyy-polupritsep-dlya-perevozchika-pao-lukoyl/