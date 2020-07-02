В Сыктывкаре открылся цех по производству экологичного оконного бруса

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Новый деревоперерабатывающий цех мощностью до 6 тысяч кубометров в год расположился в промышленной зоне м. Човью города Сыктывкара.

Предприятием уже запущено производство высококачественного пиломатериала технологией радиального распила на американском оборудовании «Wood-Mizer». Конечный продукт является полуфабрикатом при производстве экологичного оконного бруса.

В дальнейшем планируется дооснащение производства современным оборудованием и сушильными камерами. Это позволит производить оконный брус непосредственно на производственной площадке в Сыктывкаре.

Производимый сегодня предприятием полуфабрикат — продукт с высокой добавленной стоимостью. Он изготавливается из брёвен особо крупного диаметра — более 36 сантиметров (на предприятиях лесопромышленного комплекса Республики Коми диаметр распила сырья значительно меньше), что делает продукцию более качественной и конкурентной на рынке.

На данном этапе реализация полуфабрикатов осуществляется как для внутреннего рынка республики, так и для центральной России.

При реализации проекта Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми оказано содействие в обеспечении нового производства сырьём.