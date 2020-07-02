«Газпром нефть» внедрила цифровую систему анализа качества авиатоплива

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Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Аэро» — запустил единую лабораторную информационную систему (ЛИС), позволяющую анализировать качественные и количественные характеристики авиационного топлива. Уникальная для российской авиатопливной отрасли цифровая система позволяет в режиме реального времени автоматизировать сбор и анализ данных лабораторных исследований. К новой системе подключены 28 испытательных лабораторий топливозаправочных комплексов компании в крупнейших аэропортах России.

Аналитические алгоритмы ЛИС отслеживают в онлайн-режиме результаты анализов каждой партии авиатоплива по 13 показателям, сверяют их с нормами ГОСТ и автоматически формируют электронные паспорта качества. При обработке результатов используются единые цифровые шаблоны со встроенными формулами. В случае отклонения от нормативных характеристик система оповещает специалистов лабораторий. Благодаря интеграции ЛИС в корпоративную систему «Нефтеконтроль — Газпромнефть» обеспечивается непрерывный контроль качества авиатоплива от НПЗ до крыла самолета.

При создании ЛИС были использованы отечественные цифровые разработки и программное обеспечение. В единой базе данных системы хранится и анализируется информация о персонале, оборудовании и условиях проведения испытаний нефтепродуктов в каждой лаборатории «Газпромнефть-Аэро».

"Для обеспечения безопасности полетов наши лаборатории ежегодно выполняют свыше 10 тыс. тестов авиатоплива. Новая информационная система позволит консолидировать и анализировать все эти данные в режиме реального времени. Цифровой комплекс контроля качества авиатоплива станет важным звеном в едином контуре «Цифрового ТЗК», включающем спутниковый мониторинг и массомеры на аэродромных топливозаправщиках, систему цифровых датчиков на основных узлах учета и контроля"

Владимир Егоров — генеральный директор «Газпромнефть-Аэро»