Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

В ОЭЗ «Липецк» началось строительство завода селекционных семян

 © investinlipetsk.ru

Строительство завода немецкой компании KWS началось на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». Для реализации проекта компании предоставлен земельный участок площадью 5 га, где будет построено предприятие общей площадью 7 900 кв. м. Плановый объем инвестиций в данный проект составляет 1,4 млрд рублей.

На новом заводе создадут 50 рабочих мест, его мощность рассчитана на выпуск 650 тыс. семян сахарной свеклы в год, продукцию планируют поставлять в Россию, а также Белоруссию, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья.

На данный момент компания закончила работы по укладке фундамента. Запуск завода запланирован на конец 2021 года.

Компания KWS является одной из ведущих в мире по селекции и производству семян сельскохозяйственных культур, она основана в 1856 году в Германии, насчитывает более 5,5 тыс. сотрудников, продает свою продукцию в 70 стран, имеет около 70 дочерних компаний и представительств в мире.

В ОЭЗ «Липецк» на сегодняшний день представлено пять немецких заводов, три из них уже функционируют (LANXESS, OBO BETTERMANN, Viessmann) два в процессе строительства («Семенной завод КВС»,Bayer). Общий объем инвестиций немецких предприятий — резидентов ОЭЗ «Липецк» составляет 10 млрд 490 млн рублей.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8870247

Липецкая область , иностранные инвестиции
  • Нет аватара nabludatel71
    02.07.2016:58:00

    его мощность рассчитана на выпуск 650 тыс. семян сахарной свеклы в год

    Эммм… Как-то мелковато это, для семян-то. 1 свёкла весит до 1 кг. Значит, из 650 тыс. семян можно получить не более 650 тыс. кг = 650 тонн свёклы. При урожае её в России 40-50 миллионов тонн. Сколько таких заводов надо! Или он будет снабжать многочисленные площадки, где свёклу будут растить на семена, а уже их отправлять на поля?

    #1202191
    • Константин Курсиков Константин Курсиков
      02.07.2017:08:45

      Тут идет речь не о количестве, а о качестве семян в которых нуждается страна.

      #1202195
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      02.07.2017:46:43

      Эммм… Как-то мелковато это, для семян-то.

      Во всех источниках именно такая информация.

      #1202197
    • Нет аватара brat_po_razumu
      02.07.2020:27:37

      https://vesti-l...d-pod-lipeckom/

      Не семян — посевных единиц!

      Плановый объем инвестиций в данный проект составляет 18 миллионов евро. Производственные мощности составят 650 тысяч посевных единиц сахарной свёклы в год.

      ГОСТ 22617.4-91 Семена свеклы. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы

      Одна посевная единица содержит 222 тыс. штук семян.

      http://docs.cnt...ment/1200024356

      ---

      Итого имеем: 650 тыс. посевных единиц х 220 тыс. семян = 143 000 000 000 семян, или кг свеклы.

      143 миллиона тонн. Но, естественно, там не 1 кг — а в среднем 400-800 г, и всхожесть/урожайность не 100%, имеем порядка полного урожая свеклы в России.

      Отредактировано: brat_po_razumu~20:32 02.07.20
      #1202207
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,