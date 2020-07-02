В ОЭЗ «Липецк» началось строительство завода селекционных семян

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Строительство завода немецкой компании KWS началось на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк». Для реализации проекта компании предоставлен земельный участок площадью 5 га, где будет построено предприятие общей площадью 7 900 кв. м. Плановый объем инвестиций в данный проект составляет 1,4 млрд рублей.

На новом заводе создадут 50 рабочих мест, его мощность рассчитана на выпуск 650 тыс. семян сахарной свеклы в год, продукцию планируют поставлять в Россию, а также Белоруссию, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья.

На данный момент компания закончила работы по укладке фундамента. Запуск завода запланирован на конец 2021 года.

Компания KWS является одной из ведущих в мире по селекции и производству семян сельскохозяйственных культур, она основана в 1856 году в Германии, насчитывает более 5,5 тыс. сотрудников, продает свою продукцию в 70 стран, имеет около 70 дочерних компаний и представительств в мире.

В ОЭЗ «Липецк» на сегодняшний день представлено пять немецких заводов, три из них уже функционируют (LANXESS, OBO BETTERMANN, Viessmann) два в процессе строительства («Семенной завод КВС»,Bayer). Общий объем инвестиций немецких предприятий — резидентов ОЭЗ «Липецк» составляет 10 млрд 490 млн рублей.