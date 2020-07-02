В Санкт-Петербурге запустили движение по реконструированному участку внутреннего кольца

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На северном участке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга начался завершающий этап реконструкции.

Автомобили на участке от Западного скоростного диаметра до проспекта Энгельса движутся по реконструированному внутреннему кольцу в оба направления.

С 1 июля работы сосредоточены на внешнем кольце трассы. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Весной этого года дорожники уложили верхний слой покрытия из ЩМА на участке внутреннего кольца, после чего приступили к обустройству — монтажу барьерного ограждения, шумозащитных экранов, сетчатого ограждения полосы отвода, рамных опор дорожных знаков, нанесению разметки, благоустройству прилегающей территории. Аналогичные работы до ввода в эксплуатацию, запланированного на осень этого года, проведут на участке внешнего кольца.

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Со среды движение транспорта организована по трём полосам внутреннего кольца: по одной полосе от развязки с ЗСД в направлении проспекта Энгельса, по двум полосам — от развязки с проспектом Энгельса в направлении развязки с ЗСД. Для снижения заторов в границах развязки с проспектом Энгельса дополнительно предусмотрено две полосы на местном проезде в направлении проспекта Культуры.

Реконструкция северного участка КАД Петербурга ведется с мая 2018 года. Проект предусматривает расширение проезжей части за счет разделительной полосы с четырех до шести полос движения. Работы на участке кольцевой дороги включены в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.