В Воронежской области открыли долгожданную дорогу в обход Лосево

© sun1-95.userapi.com

Новый участок трассы М-4 «Дон» в обход Лосево и Павловска в Воронежской области открыли в субботу, 4 июля. А это значит, что легендарная пробка, которая прославила село на всю страну, может навсегда оказаться в прошлом.

Строительство участка дороги в обход многострадальных Лосево и Павловска велось с 2017 года. К апрелю 2020 года всё было готово к открытию, но последние 80 м не могли заасфальтировать из-за необходимости переноса магистрального газопровода.

Спустя несколько месяцев переговоров между газовиками и дорожниками это, наконец, случилось, и уже с 11 часов 4 июля 2020 года автомобилисты, едущие на Кавказ и в Крым, могут протестировать новый участок трассы М-4 «Дон».

И послать прощальный привет Лосево.

© vestivrn.ru

Последний рывок

Протяжённость объездного участка составляет более 85 км — с 633 по 715 км. Новая четырёхполосная дорога проходит через Бобровский, Павловский и Верхнемамонский районы.

На 85 километрах трассы разместились четыре полосы, 42 искусственных сооружения, 2 млн кв. метров асфальта, 361 тыс метров ограждения, шесть метеостанций и 5,8 тыс светодиодных светильника.

Объезд Лосево должен решить проблему гигантских пробок, в которых автомобилисты ежегодно проводили начало и конец своих отпусков.

Днём 27 июня очередь в Лосево составила 11 км, 1 июля она достигла 20 км.

Многие из нас, кто своим ходом добирался до кавказских, азовских и крымских пляжей, помнят эту многочасовую изнуряющую тоскливую очередь из фур. Теперь всё в прошлом.

© vestivrn.ru

Прощай, Лосево!

Здравствуй, Азовское море!

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/McFhWtEiabM