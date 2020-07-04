В Воронежской области открыли долгожданную дорогу в обход Лосево
Новый участок трассы М-4 «Дон» в обход Лосево и Павловска в Воронежской области открыли в субботу, 4 июля. А это значит, что легендарная пробка, которая прославила село на всю страну, может навсегда оказаться в прошлом.
Строительство участка дороги в обход многострадальных Лосево и Павловска велось с 2017 года. К апрелю 2020 года всё было готово к открытию, но последние 80 м не могли заасфальтировать из-за необходимости переноса магистрального газопровода.
Спустя несколько месяцев переговоров между газовиками и дорожниками это, наконец, случилось, и уже с 11 часов 4 июля 2020 года автомобилисты, едущие на Кавказ и в Крым, могут протестировать новый участок трассы М-4 «Дон».
И послать прощальный привет Лосево.
Последний рывок
Протяжённость объездного участка составляет более 85 км — с 633 по 715 км. Новая четырёхполосная дорога проходит через Бобровский, Павловский и Верхнемамонский районы.
На 85 километрах трассы разместились четыре полосы, 42 искусственных сооружения, 2 млн кв. метров асфальта, 361 тыс метров ограждения, шесть метеостанций и 5,8 тыс светодиодных светильника.
Объезд Лосево должен решить проблему гигантских пробок, в которых автомобилисты ежегодно проводили начало и конец своих отпусков.
Днём 27 июня очередь в Лосево составила 11 км, 1 июля она достигла 20 км.
Многие из нас, кто своим ходом добирался до кавказских, азовских и крымских пляжей, помнят эту многочасовую изнуряющую тоскливую очередь из фур. Теперь всё в прошлом.
Прощай, Лосево!
Здравствуй, Азовское море!
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/McFhWtEiabM
Читайте также...
- Мини-экскаваторы Mole из России: история развития
- Многофункциональные гусеничные машины SCARP на радиоуправлении из Санкт-Петербурга
- Открыто движение по двум эстакадам Северо-Западной хорды в Москве
04.07.2014:08:36
04.07.2014:56:48
04.07.2015:41:53
04.07.2014:57:59
04.07.2015:27:58