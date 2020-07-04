В Навашино сдан в эксплуатацию сухогруз «Петротранс — 5902»
На «Окской судоверфи» сдан в эксплуатацию сухогруз «Петротранс — 5902». Об этом сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро.
Судно является вторым из пяти, заказанных у навашинского предприятия ПАО «ГТЛК» для компании «Петротранс».
Всего же в рамках серии предстоит построить 15 судов данного проекта, 10 из которых предназначены для судоходной компании «Астрол».
Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка
Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро Длина — 141 м
Ширина — 16,98 м
Высота борта — 6,0 м
Осадка — 4,50 м (в море), 3,6 м (в реке)
Количество трюмов — 2
Мощность ГД — 2×1200 КВт
Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман
Скорость — около 10,2 уз
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