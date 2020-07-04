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На «Окской судоверфи» сдан в эксплуатацию сухогруз «Петротранс — 5902». Об этом сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро.

Судно является вторым из пяти, заказанных у навашинского предприятия ПАО «ГТЛК» для компании «Петротранс».

Всего же в рамках серии предстоит построить 15 судов данного проекта, 10 из которых предназначены для судоходной компании «Астрол».

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка

Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро Длина — 141 м

Ширина — 16,98 м

Высота борта — 6,0 м

Осадка — 4,50 м (в море), 3,6 м (в реке)

Количество трюмов — 2

Мощность ГД — 2×1200 КВт

Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман

Скорость — около 10,2 уз