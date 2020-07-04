На Дону производство ветроустановок вышло на максимальную мощность
Донское предприятие ООО «Башни ВРС» завершили второй этап инвестиционного проекта и вышли на максимальную мощность производства.
В рамках второго этапа было внедрено новое оборудование и расширено производство. Кроме того, увеличился штат рабочих.
Теперь донское предприятие планирует выпускать 12 стальных башен для ветроустановок ежемесячно. Проектная мощность предприятия составляет 144 башни в год.
Башня транспортируется на место установки в виде 3-4 секций. Её высота — более 84 метров, а диаметр — 4,3 метра. Масса конструкции составляет 190 тонн.
На реализацию проекта, в том числе на приобретение основного и вспомогательного оборудования, инвесторами направлено 1 млрд 087 млн рублей.
Источник: https://www.donland.ru/news/9607/
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