«Олкон» начинает добычу руды в карьере «Центральный» Мурманской области
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/6kUh_PPgib8
На «Олконе» в карьере Центральный в июне началась добыча руды. Это позволит комбинату поддержать мощности по производству железорудного концентрата на уровне 4,3 миллиона тонн готовой продукции в год.
Источник: https://youtu.be/6kUh_PPgib8
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05.07.2009:16:15