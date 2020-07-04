«Олкон» начинает добычу руды в карьере «Центральный» Мурманской области

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На «Олконе» в карьере Центральный в июне началась добыча руды. Это позволит комбинату поддержать мощности по производству железорудного концентрата на уровне 4,3 миллиона тонн готовой продукции в год.