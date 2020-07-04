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Добыча и разведка полезных ископаемых

«Олкон» начинает добычу руды в карьере «Центральный» Мурманской области

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/6kUh_PPgib8

На «Олконе» в карьере Центральный в июне началась добыча руды. Это позволит комбинату поддержать мощности по производству железорудного концентрата на уровне 4,3 миллиона тонн готовой продукции в год.
Источник: https://youtu.be/6kUh_PPgib8

Северсталь, Мурманская область
  • visitor331111 . visitor331111 .
    05.07.2009:16:15

    И опять вся техника,работающая в карьере импортная.Это просто дыра в добывающей отрасли:деньги рекой текут в карманы западных производителей.

    Что же наше машиностроение спит?Кормим наших заклятых «друзей»?

    #1202314
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