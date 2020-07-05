В Кемерово идет строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий

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Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий в международном аэропорту Кемерово имени Алексея Леонова идет с опережением графика. Строители уже выполнили больше половины свайного поля, приступили к заливке фундаментов. Планируется ввести объект в эксплуатацию в мае 2021 года.

Чтобы завершить строительство качественно и в срок, строителям необходимо выполнить работы по устройству теплового контура уже в октябре, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочей поездки на строящийся объект в понедельник, 23 июня. Глава региона пообщался со строителями, которые рассказали, что планируют дополнительно нарастить темпы работ, чтобы к концу года увеличить опережение графика.

Строительство терминала стартовало в мае 2020 года. За год строители возведут современное трехэтажное здание площадью почти 12 тысяч кв. метров с тремя телескопическими трапами и другими удобствами для пассажиров и персонала.

«Работа кипит. Строители взяли на себя жесткие обязательства, работы предстоит много. Мы, со своей стороны, будем во всем им помогать. Отопление на объекте должно заработать в октябре, чтобы не терять время и зимой выполнить все внутренние отделочные работы. Эту задачу необходимо решить вместе с Министерством строительства Кузбасса и администрацией города Кемерово. Новый аэровокзальный комплекс рассчитан на годовой пассажиропоток до 1 миллиона человек. Это один из важнейших объектов, которые будут построены к 300-летию Кузбасса», — заявили в правительстве Кузбасса .

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