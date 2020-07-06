Уральский турбинный завод одновременно сдал заказчикам три паровых турбины

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Уральский турбинный завод сдал заказчикам три паровые турбины общей мощностью 237 МВт. Они будут работать в Северодвинске, Санкт-Петербурге и Московской области. Одновременная сдача сразу трех машин стала возможной с вводом на предприятии новых сборочных стендов.

Одна из сданных турбин — ПТ-30/40-8,8/1,3 — предназначена для Северодвинской ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»). Это уже вторая турбина УТЗ, изготовленная в рамках программы технического перевооружения старейшей станции региона. Ввод нового оборудования, запланированный на конец 2021 года, обеспечит надёжность снабжения энергией, теплом и промышленным паром потребителей Северодвинска — города, имеющего официальный статус Государственного российского центра атомного судостроения. Северодвинская ТЭЦ-1 непосредственно питает промышленные предприятия «Севмаш», «Звездочка», «Северный рейд», СПО «Арктика», а также жилые микрорайоны города. Отметим, первая аналогичная турбина и конденсаторы были произведены для Северодвинской ТЭЦ-1 в конце 2019 года.

Турбины ПТ-30/40 являются продолжением турбин серии ПТ-30, изготовленных УТЗ в свое время для Невинномысской ГРЭС и Уралвагонзавода. В машине усовершенствована конструкция проточной части, повышена мощность агрегатов. Турбины оснащаются современными системами управления, а также всем необходимым оборудованием для подключения к системе прогностики состояния оборудования «ПРАНА».

Следующая машина фактически является модернизацией турбины Т-100 для Автовской ТЭЦ (ПАО «ТГК-1»). Согласно договору с ООО «ТЭР» — генеральным подрядчиком проекта, УТЗ изготовил оборудование для модернизации турбин Т-100 и Т-97. Проект выполняется в рамках ДПМ-2 — программы модернизации тепловых электростанций (КОММод 2025).

Модернизация увеличит мощность турбины Т-100 до 120 МВт, она оснащается современной системой управления, что обеспечит надежность и высокую маневренность работы оборудования. Автовская ТЭЦ — крупнейший энергоисточник в юго-западной части Санкт-Петербурга. Проводимая модернизация положительно скажется на энерго- и теплоснабжении промышленных предприятий, жилых и общественных зданий Адмиралтейского, Московского, Кировского и Красносельского районов Санкт-Петербурга. В зоне теплоснабжения станции проживают около миллиона человек.

И третья турбина мощностью 77 МВт предназначена для промышленного использования в Московской области.