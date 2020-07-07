«Карельский окатыш» впервые поставил партию железорудных окатышей в Бразилию

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«Карельский окатыш», ведущий комбинат по добыче и переработке железной руды в России (входит в ПАО «Северсталь»), впервые в своей истории поставил партию железорудных окатышей в Бразилию. Объем более 100 тыс. тонн предназначен крупнейшему в Бразилии металлургическому холдингу — Companhia Siderurgica Nacional (CSN).

«Среди всей ассортиментной линейки „Карельского окатыша“ наиболее подходящими для производства CSN стали низкоосновные офлюсованные окатыши. Мы совместно прорабатывали возможности использования их в шихте доменных печей CSN.», — отметил генеральный директор «Карельского окатыша» и «Олкона» Максим Воробьев.

Соглашение между «Карельским окатыш» и CSN — продолжение реализации стратегии по диверсификации продаж.

«Для нас крайне важно расширять географию поставок окатышей без ущерба для нормы прибыли, которую мы зарабатываем на ключевых направлениях, а также получать обратную связь от новых клиентов для развития продукции и сервиса. Поставки в Бразилию — бесценный опыт для нашего развития и выхода на новые рынки», — говорит руководитель управления цепями поставок и продаж сырья дирекции по продажам сырья и закупкам «Северстали» Павел Нехворощ.

Прежде чем попасть к заказчику, окатышам предстоит проделать долгий путь. Из Костомукши продукция отправляется до финского порта Коккола, а оттуда — в порт разгрузки Sepetiba в Рио-де-Жанейро. Ранее самыми экзотическими экспортными направлениями для «Карельского окатыша» были ОАЭ, Тринидад и Тобаго.